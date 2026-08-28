Rebel Capital 20 veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Rebel Capital 20 hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,050 CAD. Im Vorjahr waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at