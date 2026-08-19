Packaging Aktie
WKN: 932483 / ISIN: US6951561090
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19.08.2026 18:41:43
Rebel Ice Cream Files for Bankruptcy After Van Leeuwen Wins Packaging Suit
The announcement comes less than a month after a federal judge ordered Rebel to pay nearly $24 million to Van Leeuwen for copying the design of its containers.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Analysen zu Packaging Corp. of America
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