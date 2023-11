Rebellen in Mali besetzen von UN-Truppen geräumten Stützpunkt

Dakar (Reuters) - In Mali gewinnen nach dem Rückzug von Friedenstruppen der Vereinten Nationen Rebellen an Boden.

Aufständische Tuareg erklärten, sie hätten am Dienstag den von UN-Soldaten geräumten Stützpunkt in Kidal im Norden des Landes besetzt. Die abgezogenen UN-Truppen waren Teil des 2012 begonnenen Minusma-Einsatzes. Er sollte die Regierung in Bamako in ihrem Kampf gegen Extremisten unterstützen sowie die Sahel-Region stabilisieren. Nachdem sich das malische Militär 2021 an die Regierung geputscht hatte, verschlechterten sich die Beziehungen zu den UN-Truppen und westlichen Staaten. Im Juni forderten die Militärs den Abzug der internationalen Soldaten, der am 31. Dezember abgeschlossen werden soll.

Beobachter rechnen damit, dass es nun im Norden Malis zu Kämpfen zwischen Armee und Rebellen kommen könnte. Kidal ist eine strategisch wichtige Stadt. Sie ist der achte Stützpunkt in Zentral- und Nordmali, den die UN-Soldaten geräumt haben. Er war einer ihrer wichtigsten Standorte. "Die Bedingungen für den Abzug aus all diesen Stützpunkten waren äußerst schwierig", teilte Minusma mit. Die Tuareg-Rebellen erklärten, sie hätten die Kontrolle über die von Minusma verlassenen Bereiche in Kidal übernommen. Die malischen Militärs kritisierten, ihnen seien die Stützpunkte nicht übergeben worden.

