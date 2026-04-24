Reborn Coffee: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Reborn Coffee lud am 22.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,260 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 80,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 1,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,730 USD gegenüber -1,660 USD im Vorjahr verkündet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Reborn Coffee im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 36,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,09 Millionen USD. Im Vorjahr waren 5,93 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at