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16.09.2026 06:31:29
Reborn Coffee: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Reborn Coffee hat am 14.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Reborn Coffee ein Ergebnis je Aktie von -1,150 USD vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Reborn Coffee 6,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 245,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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