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25.05.2026 06:31:29
Reborn Coffee präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Reborn Coffee hat am 22.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,470 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 208,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,2 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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