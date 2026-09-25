LA Holdings Aktie
WKN DE: A2P59E / ISIN: JP3968300008
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25.09.2026 13:00:08
Rebuilding LA, the Eames way
The 1949 house designed by Charles and Ray Eames is the inspiration for a new generation of prefab homes replacing those destroyed in last year’s wildfiresWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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