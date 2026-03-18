FIELDS Aktie
WKN: 260694 / ISIN: JP3802680003
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18.03.2026 16:00:10
Recent Filing Shows That Rep. Cleo Fields Bought Over $2K Worth of Microsoft Stock
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|FIELDS CORP
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|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
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|Microsoft Corp.
|341,50
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