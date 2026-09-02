Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
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02.09.2026 17:00:21
Recent Filing Shows That Rep. Kevin Hern Sold Over $224K Worth of Home Depot Stock
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|Börse New York in Grün: Dow Jones schlussendlich fester (finanzen.at)
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02.09.26
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01.09.26
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27.08.26
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27.08.26
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|Home Depot Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.25 Shs
|15 860,00
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|Home Depot
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