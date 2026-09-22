JR Aktie
WKN DE: A12CLL / ISIN: PLJRINV00013
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22.09.2026 17:00:16
Recent Filing Shows That Sen. A. Mitchell Mcconnell, Jr. Bought Over $15K Worth of Wells Fargo Stock
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Aktien in diesem Artikel
|JR HOLDING Alternatywna Spolka Inwestycyjna Spolka Akcyjna Bearer Shs
|0,82
|0,49%
|Wells Fargo & Co.
|73,06
|-3,17%
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