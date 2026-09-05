The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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05.09.2026 13:45:00
Recent News From Nvidia and SK Hynix Reveals Exactly What the Market Expects for Micron Technology's Future
Micron Technology (NASDAQ: MU) has seen its revenue and profits soar amid booming demand for AI compute, and it could see its pockets get even fatter over the next few years based on recent news from its fellow AI chipmakers. Both Nvidia (NASDAQ: NVDA), which uses memory chips like Micron's in its GPU systems, and SK Hynix (NASDAQ: SKHY), a rival memory chipmaker, announced news suggesting the memory chip supply shortage could last much longer.The market's reaction to the recent developments provides a clear indication of what the market expects for Micron going forward. Here's what investors need to know.Image source: Micron Technology.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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