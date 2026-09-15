Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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15.09.2026 17:00:29
Recent Report Shows That Rep. Josh Gottheimer Bought Up to $1.54M Worth of Microsoft Stock
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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14.09.26
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10.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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08.09.26
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08.09.26
|Börse New York: Dow Jones liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
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04.09.26
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