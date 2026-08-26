Accenture Aktie
WKN DE: A0YAQA / ISIN: IE00B4BNMY34
|
26.08.2026 17:01:23
Recent Report Shows That Rep. Kelly Morrison Sold Up to $140K Worth of Accenture Stock
This article Recent Report Shows That Rep. Kelly Morrison Sold Up to $140K Worth of Accenture Stock originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Accenture plc
|
21.08.26
|S&P 500-Titel Accenture-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Accenture von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
14.08.26
|S&P 500-Wert Accenture-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Accenture-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
07.08.26
|S&P 500-Titel Accenture-Aktie: So viel hätte eine Investition in Accenture von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
31.07.26
|S&P 500-Papier Accenture-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Accenture von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
28.07.26
|Gewinne in New York: S&P 500 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
28.07.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 notiert mittags im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Accenture plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Accenture plc
|156,15
|-2,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.