CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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09.05.2026 00:15:00
Recession Fears Are Back: Here Is Why That Should Not Change Your Strategy
Wall Street is a bit of a fishbowl, with many industry participants hyper-focused on the short term. This is why you see lemming-like behavior when big events transpire, leading to often dramatic price moves for stocks and the broader market. Right now, there are a lot of moving parts in the world, and investors are concerned that a recession could be on the horizon.That's not the least bit unreasonable. The bigger issue is what you should do about it. For most investors, the answer is probably nothing. Or, perhaps, even double down on your investment plan if there is a recession. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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