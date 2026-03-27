Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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27.03.2026 03:30:00
Recession Risks Are Rising According To Wall Street. Here's What It Means for Investors.
It's been nearly a month since the war broke out in Iran, and investors are getting jittery.Markets have swung up and down nearly every day as it seems that there's an announcement from President Trump or a new turn in the war that moves markets. The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is down 4.2% since the U.S attacked Iran, and oil prices have spiked as the Strait of Hormuz has been essentially shut down since the war started.Rising oil prices make most physical goods more expensive due to higher transportation costs, and they also pinch consumers' wallets. As a result, Wall Street's prognosticators are reassessing the recession risk facing the economy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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