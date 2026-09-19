SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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19.09.2026 17:00:00
Rechenzentren: Jeder braucht sie, keiner will sie
Enormer Energieverbrauch, fehlende Transparenz, kaum Jobs: Von Kronstorf bis Stetten wird über Rechenzentren gestritten. Warum der Widerstand gegen die Datenriesen wächst – und es trotzdem Gründe gibt, die für sie sprechenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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