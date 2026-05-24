KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
24.05.2026 08:30:00
Rechenzentren: Wie Bürgerproteste milliardenschwere KI-Projekte bremsen
In Maintal bei Frankfurt soll ein gewaltiges Rechenzentrum entstehen. Doch die Investoren haben die Rechnung ohne die Anwohner gemacht. Typisch Deutschland?Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!