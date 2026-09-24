Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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24.09.2026 17:39:00
Rechenzentren im All: Google-Satellit mit vier KI-Beschleunigern vor dem Start
Der nächste Wettlauf ins All könnte dem Aufbau riesiger KI-Rechenzentren dienen. Google will nächste Woche einen ersten Testsatelliten mit vier TPUs starten.
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 555,00
|1,97%
|Alphabet A (ex Google)
|302,15
|0,28%
|Alphabet C (ex Google)
|299,45
|0,40%
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