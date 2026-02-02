KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
02.02.2026 23:16:59
Rechenzentren im All geplant: Musk legt SpaceX und KI-Entwickler xAI zusammen
Um den immensen Kapitalbedarf des KI-Startups xAI zu decken, will Elon Musk den Zugriff auf die Finanzreserven des Raumfahrtunternehmens SpaceX. Zuvor wurde laut Medienberichten auch ein potenzieller Zusammenschluss mit Tesla durchgespielt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KI HOLDINGS CO LTD
Analysen zu KI HOLDINGS CO LTD
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|360,75
|0,74%