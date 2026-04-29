Rechi Precision: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Rechi Precision lud am 27.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 TWD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,730 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,93 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,03 Milliarden TWD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,62 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at