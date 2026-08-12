Rechi Precision präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Rechi Precision veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 TWD gegenüber 0,460 TWD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,33 Milliarden TWD umgesetzt, gegenüber 5,46 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at