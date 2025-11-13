|
Rechi Precision verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Rechi Precision äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rechi Precision ein EPS von 0,300 TWD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Rechi Precision im vergangenen Quartal 3,84 Milliarden TWD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rechi Precision 4,98 Milliarden TWD umsetzen können.
