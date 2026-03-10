Rechi Precision veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Rechi Precision präsentierte am 09.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 TWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,570 TWD je Aktie vermeldet.

Rechi Precision hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,35 Milliarden TWD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,44 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,05 TWD. Im Vorjahr hatte Rechi Precision 2,02 TWD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 20,28 Milliarden TWD – das entspricht einem Abschlag von 5,76 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 21,52 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at