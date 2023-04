Rechnungshöfe von Bund und Ländern pochen auf Schuldenbremse

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Rechnungshöfe von Bund und Ländern haben die Regierung dazu gemahnt, krisenbedingte Notlagenkredite nicht zu überdehnen und die Schuldenbremse einzuhalten. "Die Schuldenbremse erlebt seit 2020 eine fortwährende Bewährungsprobe", betonten die Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe. Sei zunächst von Bund und Ländern wegen der Corona-Pandemie von der Möglichkeit, Notlagenkredite aufzunehmen, umfassend Gebrauch gemacht worden, würden gegenwärtig andere Krisen als Begründung für das Vorliegen einer Naturkatastrophe oder außergewöhnlichen Notsituation herangezogen. "Dies erhöht den Druck auf die öffentlichen Haushalte", warnten sie in einer Erklärung nach ihrer Frühjahrskonferenz in München.

Um die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zukünftig und langfristig zu sichern, forderten die Rechnungshöfe, die Möglichkeiten der Haushaltskonsolidierung zu nutzen und sich nicht ausschließlich mit zusätzlichen milliardenschweren Notkrediten zu belasten. "Vielmehr ist die verfassungsrechtliche Schuldenbremse einzuhalten und darf nicht aufgeweicht werden." Auch eine Umgehung der Schuldenbremse durch Auslagerung der Kreditaufnahme aus den Kernhaushalten, etwa in Fonds, Nebenhaushalte oder andere Konstruktionen, gelte es zu vermeiden. Eine wirksame Schuldenbegrenzung sei Garant einer nachhaltigen und generationengerechten Haushaltspolitik.

Notlagenkredite seien nach den verfassungs- und haushaltsrechtlichen Regeln "auf den zwingend zur Bekämpfung der Notlage notwendigen Umfang" zu beschränken. Sie dürften nur in Anspruch genommen werden, wenn die Notlage bestehe, sie sich der Kontrolle des Staates entziehe und eine erhebliche Beeinträchtigung der Finanzlage vorliege. Rücklagen, Überschüsse sowie Einsparmöglichkeiten seien vorrangig zu berücksichtigen. Der zeitliche und sachliche Veranlassungszusammenhang zur Bekämpfung der Notlage dürfe nicht umgangen werden.

Notlagenkredite dürften auch nicht auf Vorrat aufgenommen und beispielsweise in Sondervermögen oder Rücklagen geparkt werden. Sie dürften außerdem nicht für allgemein wünschenswerte Maßnahmen eingesetzt werden. "Notlagenkredite haben einen Ausnahmecharakter und sind in der Haushaltsrechnung klar von anderen Kreditaufnahmen abzugrenzen", hieß es in der Erklärung. Gegenüber dem Parlament sei die Einhaltung der Tilgungsverpflichtung nachzuweisen.

