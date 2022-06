Rechnungshof lobt OeBFA für Begrenzung des Kreditrisikos

Einige positive Anmerkungen zur Zinsabsicherung und Kritik an manchen Verfahren gibt es vom Rechnungshof für die Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA). Diese managt die Schulden des Bundes. So habe die OeBFA das Kreditrisiko während der COVID-19-Pandemie begrenzt, indem sie keine unbesicherten Kreditrisiken aus Veranlagungen mehr einging und mit einem hohen Fixzinsenanteil niedrige Zinsen längerfristig abgesichert.

Es sei nicht nur wegen dem allgemein niedrigen Zinsniveau die Effektivverzinsung der Finanzschulden des Bundes zwischen 2016 und 2020 von 2,7 Prozent auf 1,5 Prozent gefallen, die OeBFA habe sich mit dem hohen Fixzinsenanteil auch vor einem Anstieg der Zinsen längerfristig abgesichert. Im Vergleich zu anderen Eurostaaten habe Österreich die längsten durchschnittlichen Restlaufzeiten und Zinsfixierungszeiträume, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Rechnungshofbericht.

Die OeBFA hat nicht nur für den Bund Schulden aufgenommen, sondern in dessen Auftrag auch für Länder und Rechtsträger. Damit hätten sich diese zwischen 2016 und 2020 nach Berechnung der OeBFA zwei Milliarden Euro an Finanzierungskosten erspart, weil die Konditionen des Bundes angewendet wurden, hebt der Rechnungshof hervor.

Kritik gibt es vom Rechnungshof an den von der OeBFA angewendeten Stresstests. Diese seien seit 2012 nicht mehr überarbeitet worden. Die OeBFA verfügte im Prüfzeitraum über kein Regelwerk, wie Handbuch oder Prozessbeschreibung, für die Konzeption und Durchführung ihrer Stresstests. Auch seien die Ergebnisse der Stresstests in den Controllingberichten an den Aufsichtsrat hinsichtlich eines möglichen Handlungsbedarfs nicht erläutert worden.

Weiters bemängelt der Rechnungshof, dass nach der Funktionstrennung der beiden OeBFA-Geschäftsführer keine Protokolle über die in den Vorstandssitzungen behandelten wesentlichen Besprechungspunkte und getroffenen Entscheidungen geführt wurden. Die in der Marktrisikorichtlinie definierten Limite zur Begrenzung des Zinszahlungsrisikos für das Finanzschuldenportfolio seien zu hoch bemessen gewesen, um in der Richtlinie vorgesehene Steuerungsmaßnahmen zur Senkung des Zinszahlungsrisikos auszulösen. Der Aufsichtsrat der OeBFA sei erst in der jeweils nächsten Sitzung und damit bis zu drei Monate verspätet über neue Produkte oder Produktänderungen informiert worden.

Gewisse Mängel sehen die Prüfer auch in Zusammenhang mit der Unabhängigkeit der inneren Revision, dem Schutz vor Insiderhandel und der Meldung von Compliance-Verstößen. Die Geldwäschebeauftragte sei auch für Kundenbetreuung bei bundesschatz.at verantwortlich gewesen. "Diese Funktionszusammenlegung widersprach dem Selbstprüfungsverbot und barg wesentliche Gefahren von Interessenskonflikten", meint der RH. Schließlich gebe es "keine Hinweise darauf", dass die Finanzminister in der Prüfzeit ihre gesetzlich verankerten Kontrollrechte in der OeBFA ausgeübt hätten.

Die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur führt im Auftrag des Finanzministers im Namen und auf Rechnung des Bundes das Schuldenmanagement der Republik Österreich durch. Zwischen 2016 und 2019 nahm sie jährlich zwischen 23 und 30 Mrd. Euro auf. 2020 führte die COVID-19-Pandemie zu einem sprunghaften Anstieg auf 57,8 Milliarden Euro.

tsk/phs

WEB http://www.oebfa.at/