Rechnungshof: OeBFA hat meiste Kritikpunkte umgesetzt

Die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) hat die meisten Empfehlungen des Rechnungshofes der Prüfung im Jahr 2022 umgesetzt, so das Ergebnis einer Follow-up-Prüfung durch das Kontrollorgan. Verbesserungsbedarf gebe es jedoch im Bereich Compliance. Das Finanzministerium setzte die Empfehlungen des Rechnungshofes ebenfalls großteils um. Kritisiert wurde jedoch, dass das Ministerium die Risiken in puncto Compliance nicht entsprechend berücksichtigt hat.

Dass die mit der Aufnahme von Schulden des Bundes, das Schuldenmanagement und die Kassenverwaltung des Bundes verantwortliche Agentur nur 40 Mitarbeiter beschäftigt, wurde vom Rechnungshof positiv bewertet. Allerdings gibt es einige zentrale Personen mit mehreren wesentlichen Funktionen. Bei einer Prokuristin häuften sich jedoch die Zuständigkeiten, die beide Geschäftsbereiche betrafen: Darunter die Koordinierung der internen Revision sowie die Funktionen Datenschutzbeauftragte und Compliance Officer. Zudem bestehe ein persönliches Naheverhältnis zwischen der Prokuristin und einem Geschäftsführer.

Mehrere Risiken

Der Rechnungshof merkte dazu an, dass damit mehrere Risiken verbunden sind, etwa der unvorhergesehene Ausfall der mit mehreren Funktionen betrauten Person oder Interessenskonflikte. Zwar gebe es Compliance-Regelungen, aber "die Gleichzeitigkeit der persönlichen und funktionalen Beziehung zweier zentraler Personen" erschwere die Wirksamkeit dieser Regelung.

Das Finanzministerium berücksichtigte weder bei der Bestellung des Geschäftsführers im Jahr 2015 noch bei dessen Wiederbestellung fünf Jahre später schriftlich die potenziellen Interessenskonflikte, kritisierte der Rechnungshof.

Bundesschätze für den öffentlichen Sektor

Die OeBFA legte vor drei Jahren den Bundesschatz Neu auf. Seit Juni 2025 können nicht nur Privatpersonen sondern auch der öffentliche Sektor wie Bundesländer, Gemeinden oder etwa Universitäten oder öffentliche Unternehmen Geld in Bundesschätze veranlagen. Ende August 2025 hatten 53 von insgesamt rund 5.000 Einrichtungen diese Möglichkeit genutzt und insgesamt 1,012 Mrd. Euro investiert. Zu diesem Zeitpunkt hatten Privatpersonen 4,84 Mrd. Euro veranlagt. Die Veranlagungen werden auf den gesamtstaatlichen Schuldenstand angerechnet und wirken sich daher schuldenmindernd aus, merkte der Rechnungshof an. Daher solle das Finanzministerium nach Möglichkeit andere Ministerien und deren Beteiligungen für diese Veranlagungsmöglichkeit gewinnen.

Die OeBFA setzte von 17 überprüften Empfehlungen 12 zur Gänze um. Vier weitere wurden zum Teil und eine zunächst nicht umgesetzt, fasste der Rechnungshof zusammen. Und das Finanzministerium setzte von drei Empfehlungen zwei ganz um. Nur der Empfehlung, die Kontroll- und Einschaurechte bei der OeBFA regelmäßig wahrzunehmen, setzte das Ministerium nur zum Teil um.

Höhere Geschäftstätigkeit

Die Geschäftstätigkeit der OeBFA stieg in den vergangenen Jahren deutlich, merkte das Kontrollorgan des Bundes an: Nahm die OeBFA im Jahr 2019 Schulden in Höhe von 26 Mrd. Euro auf, waren es im Jahr 2025 bereits 67 Mrd. Euro. Aber auch die vorübergehenden Finanzierungen, die innerhalb des laufenden Jahres getilgt werden, stiegen von 18 Mrd. Euro auf über 100 Mrd. Euro.

fel/cri

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