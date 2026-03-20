Rechnungshof zerpflückt Postsparkassen-Deal der BIG mit Signa

Der Rechnungshof (RH) hat sich den Baurechtsvertrag der staatlichen Bundesimmobiliengesellschaft BIG mit dem inzwischen insolventen Bauträger Signa des mittlerweile in U-Haft befindlichen Investors Ren? Benko angeschaut - und scharfe Kritik geübt. Die Rede ist von fehlender Bedarfsanalyse, keinem Wettbewerb und Compliance-Mängel. Erst vergangene Woche hatte der Rechnungshof einen BIG-Signa-Deal zerpflückt. Geprüft wurde diesmal der Zeitraum von 2018 bis 2024.

Zur Vorgeschichte: 2019 schloss die BIG einen Baurechtsvertrag für das Objekt "Postsparkasse" (PSK) im 1. Wiener Gemeindebezirk. Damit erhielt sie für 99 Jahre das Baurecht zu einem jeweils dem Verbraucherpreisindex angepassten Zins von zuletzt 4,3 Mio. Euro pro Jahr. Fünf Jahre zuvor war das Objekt von der Signa-Unternehmensgruppe um 150 Mio. Euro erworben worden. Der Baurechtsvertrag der öffentlichen Hand mit der Signa ermöglichte der Unternehmensgruppe eine Fremdkapitalaufnahme von 250 Mio. Euro, heißt es in dem am Freitag präsentierten Bericht.

Fehlende Bedarfsanalyse

Demnach entschied sich die BIG vorzeitig für die PSK-Liegenschaft, obendrein ohne Analyse des tatsächlichen Flächenbedarfs. Wie das Geschäft zwischen dem Staatsbetrieb und Signa angebahnt wurde, blieb für die Prüfer im Dunkeln. Konkreten Bedarf an dem Objekt habe es zu Beginn der Verhandlungen nicht gegeben. "Erst im Mai 2019 - rund acht Monate nach dem ersten dokumentierten Gespräch zwischen der BIG und der Signa-Unternehmensgruppe - bekundeten Universitäten Interesse an einer Einmietung im PSK-Gebäude. Der Baurechtsvertrag wurde schließlich im November 2019 abgeschlossen", so der Rechnungshof.

Kurz vor Abschluss der Verhandlungen zum Baurechtsvertrag kam eine Jagdeinladung der Signa für einen Geschäftsführer. Diese wurde abgelehnt, aber auch nicht weiter dokumentiert. Schwerwiegender wiegt allerdings jener Vorwurf: Der Geschäftsführer habe Bewerbungsunterlagen eines Bekannten an den Vorstandsvorsitzenden der Signa-Unternehmensgruppe weitergeleitet. "Daraus ergibt sich ein Interessenskonflikt, der zum Abzug dieses Geschäftsführers aus den Vertragsverhandlungen hätte führen müssen", stellt der Rechnungshof klar.

Mangelnde Baumängel-Behebung

Für die Steuerzahler wurde der Baurechtsvertrag teuer. "Wegen der notwendigen baulichen Adaptierungen stiegen die Kosten. Unter anderem stellten sich - gewährleistungsrelevante - Mängel im Zusammenhang mit dem Brandschutz heraus. Die Kosten für die Behebung in der Höhe von rund 7,9 Millionen Euro machte die BIG nicht gerichtlich geltend. Inklusive Brandschutz schlugen Sanierung und Adaptierung mit 54,7 Millionen Euro zu Buche. Kalkuliert wurde zunächst allerdings bedeutend weniger, nämlich 23,7 Millionen Euro", gibt der Rechnungshof zu bedenken. Dazu notieren die RH-Prüfer: "Insgesamt ist die Wirtschaftlichkeit des Projekts als nachteilig zu bewerten."

Und auch bei den Bezügen der BIG-Geschäftsführer für das Jahr 2023 tut sich Überraschendes auf: Diese waren ein Drittel höher als die des Bundeskanzlers. "Bereits ohne erfolgsabhängige Bestandteile überstiegen die Jahresbezüge der Geschäftsführer die höchstmöglichen Bezüge dieser Bundesbediensteten um 16 bis 95 Prozent; inklusive gewährter Boni um 79 bis 159 Prozent", berichten die Prüfer.

Exorbitante Bezüge

Das ist jedoch nicht alles. Obwohl sie vertraglich dazu verpflichtet waren, ihre volle Arbeitskraft der BIG zu widmen, wurden drei Geschäftsführern der BIG insgesamt elf weitere Erwerbstätigkeiten ermöglicht.

Vorigen Freitag gab es bereits herbe Kritik des Rechnungshofes an der BIG, ebenfalls im Zusammenhang mit einem Signa-Deal. Die Bundesimmobiliengesellschaft wollte gemeinsam mit Signa das Immobilienprojekt Vienna Twentytwo errichten. Allerdings kam es hier zu Unstimmigkeiten zwischen den früheren Partnern. Die Errichtungskosten verdoppelten sich fast auf rund 412 Mio. Euro, die Rendite schrumpfte, so die Kurzversion des für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ebenfalls teuren Unterfangens.

stf/fel/hel

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