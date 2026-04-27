Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
27.04.2026 16:51:19
"Rechtlich fragwürdig": Kein Lohn mehr bei längerer Krankheit - Tesla senkt Ausfälle massiv
Der Krankenstand in Teslas deutschem Werk in Grünheide ist überdurchschnittlich hoch - bis das Unternehmen die Lohnfortzahlung bei längeren Ausfällen stoppt. Arbeitsrechtler sehen das Vorgehen kritisch.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
18:19
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Tesla auf 'Buy' - Ziel 465 Dollar (dpa-AFX)
|
26.04.26
|ROUNDUP: Tesla sieht Trendwende - Experte geht von Einmaleffekt aus (dpa-AFX)
|
24.04.26
|Robotaxi-Produktion laut Elon Musk gestartet - Tesla-Aktie im Plus (dpa-AFX)
|
24.04.26
|WDH/Musk: Tesla startet Robotaxi-Produktion (dpa-AFX)
|
24.04.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Tesla auf 'Underweight' - Ziel 145 Dollar (dpa-AFX)
|
23.04.26
|Tesla-Aktie zeigt Schwäche: Darum bleibt Top-Analyst Dan Ives trotzdem optimistisch (finanzen.at)
|
23.04.26
|Tesla-Aktie trotzdem mit Abschiägen: E-Autobauer überzeugt bei Umsatz umd Ergebnis (finanzen.at)