Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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27.04.2026 16:51:19

"Rechtlich fragwürdig": Kein Lohn mehr bei längerer Krankheit - Tesla senkt Ausfälle massiv

Der Krankenstand in Teslas deutschem Werk in Grünheide ist überdurchschnittlich hoch - bis das Unternehmen die Lohnfortzahlung bei längeren Ausfällen stoppt. Arbeitsrechtler sehen das Vorgehen kritisch.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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