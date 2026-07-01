Rechtsextremer Blockbuster? Elon Musk zeigte Uwe Bolls Rächerfilm

Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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01.07.2026 16:37:05
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Der verstörend-brutale Film "Citizen Vigilante" wurde in Deutschland nicht von der FSK freigegeben. Musk veröffentlichte ihn für 48 Stunden auf XWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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