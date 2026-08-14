Rechtspopulist Farage wieder ins britische Parlament gewählt

CLACTON-ON-SEA (dpa-AFX) - Der britische Rechtspopulist Nigel Farage kehrt als Abgeordneter ins britische Unterhaus zurück. Der Chef der Partei Reform UK gewann eine von ihm ausgelöste Nachwahl im Wahlkreis Clacton, wie bei der Auszählung verkündet wurde./pba/DP/stk