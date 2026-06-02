Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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02.06.2026 16:10:48

Rechtssreit um Glyphosat: Zweifel an Milliarden-Vergleich lassen Bayer-Aktie abstürzen

Im milliardenschweren US-Rechtsstreit um den Unkrautvernichter Glyphosat steht Bayer vor einer neuen Hürde. Die juristische Hängepartie belastete die Aktie am Mittag schwer. Mit einem Minus von rund fünf Prozent führt das Unternehmen die Verliererliste im Dax mit Abstand an.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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