Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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17.07.2026 13:26:00
Rechtsstreit Apple vs. OpenAI: Missverständliche E-Mails und andere Probleme
Apple behauptet in seiner Klage wegen des Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen, OpenAI habe nicht reagiert. Dort verweist man nun auf Verwechselungsprobleme.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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