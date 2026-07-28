Firma Holdings Aktie
WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095
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28.07.2026 16:11:56
Rechtsstreit endet mit Vergleich: Krebserregendes Babypuder? US-Firma zahlt Milliarden
Etliche Klägerinnen werfen Johnson & Johnson vor, durch die Verwendung seiner talkumbasierten Babypuder-Produkte an Eierstockkrebs erkrankt zu sein. Der US-Pharmakonzern streitet einen Zusammenhang vehement ab - zahlt jetzt aber dennoch eine Milliardensumme.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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