Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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04.08.2026 15:26:00
Rechtsstreit zwischen Apple und OpenAI: iMessage-Chats und Mails veröffentlicht
OpenAI reagiert auf Apples Klage wegen angeblichen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen mit der Veröffentlichung von E-Mails und Chatverläufen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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