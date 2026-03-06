|
06.03.2026 19:24:38
'Rechtswidrige Angriffe': UN-Chef fordert Ende des Iran-Kriegs
NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres fordert ein sofortiges Ende des Iran-Kriegs. "Es ist Zeit, die Kämpfe zu beenden und zu ernsthaften Verhandlungen zurückzukehren", sagte Guterres laut Mitteilung in New York. Die Angriffe seien "rechtswidrig", führten zu "enormem Leid" bei der Bevölkerung in der Region und stellten eine große Gefahr für die Weltwirtschaft dar. "Die Situation könnte außer Kontrolle geraten", warnte der UN-Chef. "Das Risiko könnte gar nicht höher sein."/cah/DP/jha
