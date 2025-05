Recipharm und PLG geben strategische Partnerschaft zur Beschleunigung von Entwicklungsprojekten bekannt

Kombination der Entwicklungs- und Produktionskapazitäten von Recipharm mit dem Fachwissen von PLG in der Produktentwicklung und der Erfahrung in regulatorischen Angelegenheiten

Verkürzung der Zeitspanne bis zur ersten klinischen Studie am Menschen und der Marktzulassung durch die kombinierte Expertise von zwei führenden Unternehmen in der Produktentwicklung

Kommt Patienten zugute, die an Krankheiten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf leiden



PARIS, May 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Recipharm, ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organisation, CDMO), und die ProductLife Group (PLG), ein globaler Anbieter von Produktentwicklungs- und Zulassungsdienstleistungen, haben eine strategische Zusammenarbeit bekanntgegeben, die darauf abzielt, (Bio)pharmazieunternehmen dabei zu unterstützen, die Zeit bis zur klinischen Prüfung und Marktzulassung zu verkürzen und gleichzeitig die Herausforderungen in der Lieferkette, bei der Einhaltung von Vorschriften und bei der Produktentwicklung zu verringern.

Diese Vereinbarung vereint die vollständig integrierten Entwicklungs- und Produktionskapazitäten von Recipharm in den Bereichen kleine Moleküle, traditionelle Biologika und Arzneimittel für neuartige Therapien (Advanced Therapies Medicinal Products, ATMPs) mit der umfassenden Expertise von PLG in den Bereichen Produktentwicklung, Zulassungsfragen und Marktzugang. Durch die Bündelung der Kräfte werden die beiden Unternehmen sicherstellen, dass ihre Kunden von der frühen Entwicklungsphase bis zur Zulassung und zum Marktzugang umfassende Unterstützung erhalten, was zu einer früheren Verfügbarkeit von Medikamenten auf dem Markt führen wird.

Für die Kunden von Recipharm bietet die Partnerschaft unmittelbaren Zugang zu PLGs Fachwissen in der Produktentwicklung sowie zu deren Erfahrung in den Bereichen globale Regulierung, Pharmakovigilanz und Marktzugang. Mit der Integration von PLG in das Dienstleistungsangebot von Recipharm können Pharma- und Biotech -Unternehmen nun mit dem Ziel vor Augen beginnen, die Pläne für die Produktentwicklung, die Zulassung und den Marktzugang bereits in den frühen Phasen der Produktentwicklung aufeinander abzustimmen und gleichzeitig die Kontrolle und den Weitblick während des Scale-up und der Herstellung zu behalten.

Für die Kunden von PLG eröffnet die Zusammenarbeit den Zugang zur Produktionsinfrastruktur von Recipharm, einschließlich integrierter und intelligenter Entwicklung, Produktionsunterstützung für eine schnellere und kosteneffizientere Entwicklung und Vorhersagemodelle für die Produktion und Freisetzung von Biologika, die eine hochwertige, auf die globalen Bedürfnisse zugeschnittene Lösung bieten.

Greg Behar, CEO von Recipharm, erklärt: "Diese Partnerschaft bringt die Entwicklungs- und Produktionskompetenz von Recipharm mit den 2.000 Experten für Zulassungsfragen von PLG zusammen, die in 150 Ländern tätig sind. Durch die Integration wissenschaftlicher, regulatorischer, operativer und kommerzieller Strategien von Anfang an helfen wir unseren Kunden, schneller voranzukommen, kostspielige Verzögerungen zu vermeiden und das Vertrauen zu gewinnen, dass ihre Produktanträge die Anforderungen der Behörden für kritische Medikamente weltweit erfüllen und übertreffen."

Xavier Duburcq, CEO von PLG, bestätigt: "Angesichts der zunehmenden Komplexität der Vorschriften benötigen unsere Kunden integrierte Lösungen, die Strategie und Ausführung miteinander verbinden. Mit den 700 Produktentwicklungsexperten von Recipharm und den über 400 Projekten, die jährlich durchgeführt werden, ermöglicht uns diese Partnerschaft, regulatorische Überlegungen direkt in die Produktentwicklung und die operative Planung einzubinden. Gemeinsam helfen wir unseren Kunden, die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und von Anfang an stärkere Einreichungen zu erstellen."

Diese Zusammenarbeit stellt eine leistungsstarke Angleichung der Fähigkeiten dar, um die wachsende Komplexität der globalen regulatorischen Anforderungen zu bewältigen. Durch die Kombination der umfassenden Erfahrung von PLG im Bereich Regulierung mit der robusten Entwicklungs- und Produktionsinfrastruktur von Recipharm erhalten unsere Kunden einen optimierten Weg von der frühen Entwicklung bis zur Einreichung und Markteinführung. Gemeinsam bieten die beiden Unternehmen einen einheitlichen Ansatz, der Innovationen unterstützt, die Zeit bis zur Markteinführung verkürzt und die Anforderungen eines sich schnell entwickelnden globalen regulatorischen Umfelds erfüllt.

Über Recipharm

Recipharm ist eine führende Organisation für Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) mit über 5.000 Mitarbeitern weltweit. Recipharm bietet die Herstellung von Arzneimitteln in verschiedenen Darreichungsformen an, darunter sterile Abfüllungen, feste orale Darreichungsformen und Biologika, die Entwicklung und Herstellung von Material für klinische Studien sowie die Entwicklung pharmazeutischer Produkte. Der Geschäftsbereich ReciBioPharm arbeitet mit Kunden zusammen, um Arzneimittel für neuartige Therapien (ATMPs) zu entwickeln und zu vermarkten: präklinische bis klinische Entwicklung, kommerzielle Entwicklung und Herstellung für neue biologische Modalitäten, die Technologien auf der Basis von lebenden Viren und viralen Vektoren, biopharmazeutische Produkte auf der Basis von lebenden Mikroorganismen, Nukleinsäure-basierte mRNA- und Plasmid-DNA-Produktion umfassen.

Recipharm stellt mehrere hundert verschiedene Produkte für Kunden her, die von großen Pharmakonzernen bis hin zu kleineren Forschungs- und Entwicklungsunternehmen reichen. Das Unternehmen betreibt Entwicklungs- und Produktionsstätten in Frankreich, Deutschland, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Schweden und den USA und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.

Weitere Informationen über Recipharm finden Sie unter www.recipharm.com und www.recibiopharm.com

Guenaelle Holloway, Head of communications

Guenaelle.Holloway@recipharm.com

+44 7730 303 708

Über die ProductLife Group:

Die ProductLife Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Zugang der Patienten zu sicheren und wirksamen Gesundheitslösungen zu unterstützen, indem sie weltweit Beratungs- und Outsourcing-Dienstleistungen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg anbietet.

Durch die Kombination von lokaler Expertise und globaler Reichweite in mehr als 150 Ländern ist PLG der strategische Referenzpartner der Life-Sciences-Branche für die Entwicklung, die Markteinführung und das Lebenszyklusmanagement von Produktportfolios sowie die damit verbundene geschäftliche und digitale Transformation.

PLG hat sich zum Ziel gesetzt, den Mehrwert für Teams und Kunden kontinuierlich zu verbessern und setzt dabei auf langfristige Partnerschaft, Innovation, Flexibilität und Kosteneffizienz.

Weitere Informationen finden Sie unter https://productlifegroup.com/

Fabrice Galzin

ProductLife Group Head of Marketing

fgalzin@productlife-group.com