Reckitt Benckiser Aktie
WKN DE: A0M1W6 / ISIN: GB00B24CGK77
|Bilanz
|
05.03.2026 16:24:39
Reckitt-Aktie tiefrot: Schwacher Ausblick drückt nach Zahlenvorlage die Stimmung
Nach der Vorlage von Geschäftszahlen sank die Reckitt Benckiser-Aktie im Londoner Handel zeitweise um 7,6 Prozent auf 55,90 Pfund. Er fiel damit auf den tiefsten Stand im laufenden Jahr. Seit den Tiefs im Vorjahr war die Aktie in der Spitze allerdings um rund 40 Prozent gestiegen.
Die Analysten von Bernstein lobten zwar die Zahlen für das vierte Quartal. Das organische Wachstum des Herstellers von Reinigungsprodukten habe die Erwartungen in ansehnlicher Manier übertroffen. Doch James Edwardes Jones von RBC verwies auf den lediglich durchwachsenen Ausblick. So habe Reckitt darauf hingewiesen, dass das erste Quartal des laufenden Jahres wohl nicht allzu stark werden dürfte.
/mf/stk/mis
LONDON (dpa-AFX Broker)
Weitere Links:
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Nachrichten zu Reckitt Benckiser Plc
Analysen zu Reckitt Benckiser Plc
|30.12.25
|Reckitt Benckiser Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|17.09.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|RBC Capital Markets
|27.03.24
|Reckitt Benckiser Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.24
|Reckitt Benckiser Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.24
|Reckitt Benckiser Underperform
|Jefferies & Company Inc.
