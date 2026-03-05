Reckitt Benckiser Aktie

WKN DE: A0M1W6 / ISIN: GB00B24CGK77

Bilanz 05.03.2026

Reckitt-Aktie tiefrot: Schwacher Ausblick drückt nach Zahlenvorlage die Stimmung

Reckitt-Aktie tiefrot: Schwacher Ausblick drückt nach Zahlenvorlage die Stimmung

Die Aktien von Reckitt haben am Donnerstag etwas stärker verloren.

Nach der Vorlage von Geschäftszahlen sank die Reckitt Benckiser-Aktie im Londoner Handel zeitweise um 7,6 Prozent auf 55,90 Pfund. Er fiel damit auf den tiefsten Stand im laufenden Jahr. Seit den Tiefs im Vorjahr war die Aktie in der Spitze allerdings um rund 40 Prozent gestiegen.

Die Analysten von Bernstein lobten zwar die Zahlen für das vierte Quartal. Das organische Wachstum des Herstellers von Reinigungsprodukten habe die Erwartungen in ansehnlicher Manier übertroffen. Doch James Edwardes Jones von RBC verwies auf den lediglich durchwachsenen Ausblick. So habe Reckitt darauf hingewiesen, dass das erste Quartal des laufenden Jahres wohl nicht allzu stark werden dürfte.

/mf/stk/mis

LONDON (dpa-AFX Broker)

