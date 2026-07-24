Reckitt to take £175mn hit from sale of Russian hygiene business

Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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24.07.2026 10:27:05
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Consumer goods group began process to dispose of division more than four years agoWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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