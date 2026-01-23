Reco International Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Reco International Group ließ sich am 21.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Reco International Group die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 64,29 Prozent auf 0,6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Reco International Group 1,5 Millionen CAD umgesetzt.

Reco International Group vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,030 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,80 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 29,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,97 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at