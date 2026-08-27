Reco International Group präsentierte Quartalsergebnisse

Reco International Group hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 45,26 Prozent auf 0,5 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at