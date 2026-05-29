Reco International Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Reco International Group präsentierte in der am 27.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 117,14 Prozent auf 0,8 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at