30.01.2026 06:31:29
Reco Northern Alberta: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Reco Northern Alberta stellte am 28.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,51 Prozent auf 0,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Reco Northern Alberta 0,4 Millionen CAD umgesetzt.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,010 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Reco Northern Alberta ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Reco Northern Alberta 1,33 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,82 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 1,58 Millionen CAD umgesetzt worden.
