Reco Northern Alberta: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Reco Northern Alberta hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 93,75 Prozent auf 0,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,3 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at