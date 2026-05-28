Reco Northern Alberta: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Reco Northern Alberta präsentierte in der am 26.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 97,06 Prozent auf 0,0 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at