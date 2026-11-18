RECOMM lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,06 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 JPY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RECOMM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,18 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,84 JPY, nach 2,43 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 16,61 Milliarden JPY gegenüber 13,09 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at