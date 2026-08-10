RECOMM: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

RECOMM äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 2,50 JPY gegenüber 0,500 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 66,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,29 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,47 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at