RECOMM vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

RECOMM hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,74 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RECOMM 1,58 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 4,02 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,40 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at