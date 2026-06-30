BBQ Holdings Aktie
WKN DE: A2PR9E / ISIN: US05551A1097
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30.06.2026 19:07:00
Record beef imports are flooding the U.S. — so why is your Fourth of July BBQ so expensive?
Beef prices are sizzling and Washington’s recipe for high costs — import more meat — only grills your wallet.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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