Discover Financial Services Aktie
WKN DE: A0MUES / ISIN: US2547091080
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20.03.2026 10:03:13
Record Number of Student Loan Borrowers Are in Delinquency and Default
Recently released data from the Education Department showed that by the end of last year, 7.7 million borrowers had defaulted on $181 billion in federal student loans.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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