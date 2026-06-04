Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
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04.06.2026 04:01:42
Record Singapore-US rate gap may widen further on inflows
Borrowing costs in the city state tend to closely track global interest rates, especially those of the USWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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